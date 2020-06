Esposa procura por marido que é motorista de aplicativo e desapareceu após ida à oficina

Desesperada, a esposa do motorista de aplicativo, José Muniz da Silva Souza, 50 anos, procurou o ac24horas, na noite desta terça-feira, 02, pedindo ajuda para encontrar o marido, que é motorista de aplicativo, e está desaparecido.

Ao ac24horas, Fátima da Silva Rodrigues conta que falou com o marido pela última vez por volta das 13 horas. Na ligação, ele teria sido informada que estava em uma oficina ajeitando o carro de modelo Gol preto, placa NAF 2257, no bairro Floresta.

Segundo ela, o sumiço do marido preocupou quando ele não apareceu para buscar a filha no trabalho, por volta das 17 horas. A mulher informou que foi feito um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento do marido.

“Estou preocupada. Estou em tratamento de câncer e eu não sei o paradeiro do meu marido. Peço ajuda de vocês”, afirmou.

Se você tiver alguma pista do paradeiro de José Muniz da Silva, entre em contato pelo número (68) 99989-1050.