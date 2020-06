Edvaldo pede que Aleac protagonize pacto em favor do comércio

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse nesta terça-feira (2) durante sessão virtual da Assembleia Legislativa que a Covid-19 não para de avançar e ameaçar o Estado do Acre.

“Nós encerramos uma semana com 6.323 casos da Covid-19. Tarauacá se aproximando de 300 casos; Cruzeiro do Sul ultrapassando 1.000 casos. Recebi comunicado do prefeito de Jordão que está há quase trinta dias em lockdown. É uma epidemia que se alastra e não há nenhuma sinalização de que estamos descendo a curva, mas ao contrário, estamos subindo a ladeira”, disse condenando o debate de flexibilização da quarentena neste momento.

Ele pediu a construção de um entendimento com o comércio sobre as medidas que passado o período crítico da pandemia esse segmento possa ser apoiado.

O Governo retirou na semana passada o projeto de lei que promovia a renegociação das dívidas do ICMS. Ele quer a Aleac tome para si o protagonismo de um grande pacto em favor do comércio.