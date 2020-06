Doutora Juliana pede mais ação contra feminicídio no Acre

A deputada Doutora Juliana Rodrigues (Republicanos) lamentou o aumento do feminicídio no Estado do Acre. “Tivemos a notícia domingo que uma mulher foi assassinada na frente de seus filhos em Manoel Urbano”, relatou ela se referindo a morte da vendedora Maria Antônia Saboia da Silva.

A parlamentar pede que os demais deputados façam mais pela proteção da mulher acreana, hoje uma vítima contumaz da violência doméstica em meio à pandemia do coronavírus.

“Não aguento mais. Não quero mais ver o Acre liderando os índices de feminicídio”, afirmou a deputada exigindo políticas de orientação e conscientização contra a brutalidade. “Estou muito angustiada!”, finalizou.