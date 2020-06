Criminosos invadem residência e executam jovem com tiro na cabeça, no Segundo Distrito

Nem mesmo a pandemia do coronavírus cessa a violência na capital. O jovem João Victor de Araújo do Nascimento, de 20 anos, foi executado na noite desta segunda-feira (1°), dentro uma casa localizada na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, João Victor estava sentado no sofá assistindo televisão, quando três homens não identificados, membros de uma organização criminosa, chegaram na residência, pularam o muro, entraram pela porta detrás, foram até a sala e efetuaram 5 tiros em direção a vítima que foi atingida com 4 projeteis. Após a ação, os faccionários fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por João Victor que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irão investigar o caso.

A polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções.