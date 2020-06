Corpo de Bombeiros realiza resgate de pica-pau no Conjunto Universitário

O olhar atento da moradora Estefânia Ramirez nesta terça-feira, 2, possibilitou o resgate de um pica-pau que estava com uma perna quebrada, na avenida Beija-Flor, no Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o resgate da ave. Ao ac24horas, o Major Cláudio Falcão informou que a ave foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) para os cuidados necessários.

Ao ac24horas, a acadêmica Gabriela Cristina Libanio Alemão do 5º período do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre (Ufac) afirmou que se trata da espécie “Celeus spectabilis”, mais conhecido como “pica-pau-lindo”.

“É um macho pelo tom mais forte, avermelhado, eles têm dimorfismo sexual (diferença entre os dois). Ele é característico da nossa região. É mais fácil encontrar essa espécie na mata”, afirmou.