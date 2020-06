Centenas de veículos saem às ruas de Rio Branco pela reabertura gradual do comércio

A carreata organizada pela classe empresarial do estado do Acre ocorre na manhã desta terça-feira, 02, percorrendo várias ruas de Rio Branco. A concentração de centenas de veículos se deu no Teatro Plácido de Castro e saiu em direção à Avenida Getúlio Vargas. Aliados de mais de 70 empresários participam do evento que tem como lema “Emprego é Vida”.

O movimento se diz contra as medidas do decreto governamental que proíbe o funcionamento de estabelecimentos considerados não essenciais neste momento de pandemia do novo coronavírus e pede a reabertura gradual ou total do comércio, uma vez que, segundo os empreendedores, mesmo com o decreto muita gente ainda se aglomera nas ruas, principalmente na região central da cidade.

O ato conta com máscaras e álcool em gel para manter a segurança dos manifestantes. A ideia do grupo é fazer com que governo e prefeitura modifiquem as regras a fim de permitir o trabalho das centenas de empresários locais que vêm sofrendo com o fechamento do comércio ou até mesmo encerrando as atividades de seus negócios por falta das vendas.

Foto: Reprodução/Notícias da Hora