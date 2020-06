Prefeitura do Quinari deve mais de R$ 500 mil e Energisa promete corte de energia

A sede da prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação de Senador Guiomard podem ficar às escuras. É que o diz uma notificação da Energisa ao prefeito André Maia. O motivo é a falta de pagamento. Em algumas unidades consumidoras o município não paga a conta de energia desde o mês de fevereiro.

O documento que o ac24horas teve acesso foi enviado pela empresa no último dia 27 de maio. A Energia afirma que além das contas em atraso, a prefeitura de Senador Guiomard não repassa os valores referentes ao consumo de iluminação pública também desde fevereiro.

Na notificação, a Energisa afirma que se os pagamentos não forem efetuados no prazo de 15 dias após o recebimento do documento, a empresa vai suspender o fornecimento de energia.

O total da dívida com a empresa é de quase R$ 557 mil.

O ac24horas entrou em contato com a prefeitura de Senador Guiomard. De acordo com o gabinete do prefeito André Maia, já está em curso uma negociação com a Energisa para que não haja corte no fornecimento de energia e que o secretário de finanças, responsável pela negociação, forneceria mais informações. No entanto, Afrânio Justo, titular da pasta, não atendeu as ligações e nem retornou as mensagens.