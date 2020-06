Operação Verde Brasil segue com ações terrestres e patrulhamento em rios no Acre

O Comando Conjunto Príncipe da Beira, que atua nos Estados do Acre, do Amazonas e Rondônia, utiliza embarcações da Marinha para dar continuidade às patrulhas nos rios.

Dessa forma, coíbem o uso da malha fluvial para crimes ambientais. Em terra, militares apoiam a logística das agências de fiscalização ambiental, desdobradas em diversas regiões, com ações de patrulha motorizada e fiscalização de madeireiras.

A Operação Verde Brasil 2 é coordenada pela Vice-Presidência da República, em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública. A missão deflagrada pelo Governo Federal, em 11 de maio de 2020, visa ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais na Amazônia Legal.

A determinação presidencial para emprego das Forças Armadas em Garantia da Lei e da Ordem (GLO) foi publicada no Diário Oficial da União por meio do Decreto n° 10.341, de 6 de maio de 2020, e tem validade para o período de 11 de maio a 10 de junho do corrente ano.