MS garante mais 20 respiradores para o Acre e entrega deve acontecer até sábado

O senador Márcio Bittar (MDB-AC) confirmou na tarde desta segunda-feira, 1, que esteve reunido com o ex-deputado Airton Cascavel, assessor direto do Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que garantiu que o Acre receberá no máximo até sábado, dia 6, mais 20 respiradores do total de 50 prometidos pelo governo federal. Na semana passada, o Estado recebeu 30 e com a nova carga completará a demanda.

Com o Estado confirmando mais de 6.326 casos de Covid-19 e 161 mortes até esta segunda-feira, 1, conforme Boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, os equipamentos chegam em boa hora, segundo o parlamentar do Acre que será relator do orçamento da União em 2021.

“O governo federal cumpre a sua parte do que foi prometido a mim e ao governador Gladson Cameli. Acredito que com esses equipamentos, o Estado consiga nesse primeiro momento ter mais estrutura para dar assistência nessa pandemia.

O senador informou ainda que aproveitou para cobrar do Ministério o envio de equipes médicas para atuarem no Estado, assim como ocorreu no Amazonas. “Reforcei o pedido da deputado Jéssica Sales e estamos trabalhando de todas as formas para que o governo federal atenda essa demanda do Acre”, frisou o senador.