Mais de 200 pessoas estão internadas em leitos do coronavírus no Acre, mostra boletim

O boletim epidemiológico desse domingo, 31, afirma que o Acre tem atualmente 207 pessoas internadas em leitos reservados para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Os mais de 200 pacientes estão divididos em hospitais referência no atendimento de Covid-19 do Baixo e Alto Acre e do Juruá.

No Baixo Acre são 157 pacientes internados, onde 69 já tiveram confirmação para a doença através de exame. Nessa região, 13 pessoas já receberam alta médica. Dos 36 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) disponíveis, 33 estão ocupados. Dos 145 leitos de enfermaria para Covid-19 em todo o Baixo Acre, 114 estão ocupados. Na sala vermelha, onde há pacientes em situação mais grave, dos 15 leitos oferecidos, 10 estão ocupados. Os pacientes estão divididos em seis unidades, o Pronto-Socorro de Rio Branco, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into), Unidade de Pronto Atendimento do 2º Distrito, Hospital João Câncio Fernandes, Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro e Unidade Mista de Acrelândia.

Na região do Juruá, há 45 pacientes internados destes, 24 já estão confirmados com coronavírus. Por lá, oito pessoas já receberam alta. Dos 10 leitos de UTI, três estão ocupados e dos 54 leitos de enfermaria, 42 estão ocupados. Os pacientes se encontram no Hospital Regional do Juruá e no Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá.

No Alto Acre, cinco pessoas estão internadas em hospitais que atendem casos da doença. Dois pacientes já tiveram teste positivo para Covid-19 e ainda não houve nenhuma alta médica na região. Dos 15 leitos de enfermaria, 5 estão ocupados, divididos entre o Hospital Geral Raimundo-Chaar e a Unidade Mista de Assis Brasil.

Nesse domingo, o Acre chegou Até o momento, o Acre tem 6.219 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e 148 mortes em decorrência de complicações da doença.