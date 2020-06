Junho começa com mais 107 novos casos e 13 mortes por Covid-19

De acordo com o boletim parcial divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o mês de junho começa com 107 novos casos de coronavírus. Com isso, o número de infectados subiu de 6.219 para 6.326 em todo o estado.

O boletim também trás o aumento de 13 novas mortes provocadas pela doença. No entanto, a Sesacre não divulgou as iniciais e demais informações das vítimas fatais, resumindo a informar que se tratam de sete homens e seis mulheres.

O número total de óbitos, tendo a Covid-19 como causa chegou a 161 pessoas.