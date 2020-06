Jordão segue como único município do Acre sem casos de Covid-19

Com uma população estimada em pouco mais de 8 mil habitantes, Jordão, um dos municípios mais isolados do Acre, continua sendo a única cidade do estado sem registrar casos de coronavírus. Desde que a pandemia da Covid-19 chegou por aqui, em meados do mês de março, o município tem ficado vigilante com relação à entrada de pessoas na cidade.

No boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desta segunda-feira, dia 1° de junho, Jordão descartou nove casos considerados suspeitos e não teve nenhum teste positivo para a doença. Porto Walter e Manoel Urbano, que até pouco tempo também não tinham casos confirmados, já têm 2 e 1 casos de contaminados, respectivamente.

A prefeitura de Jordão já recebeu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais médico-hospitalares do governo federal para prevenir a contaminação, mesmo sem registrar nenhum teste positivo. Desde o início deste mês passado, equipes de saúde monitoram a chegada de pessoas na cidade, que só é possível via fluvial ou aérea.

Quem chega ao município é levado para uma sala em um dos quatro abrigos montados em escolas e no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da cidade. Lá, elas ficam isoladas em abrigos até que terminem o período de quarentena e o resultado dos exames seja liberado. O Acre chegou a 6. 326 casos confirmados de Covid-19 em todo o estado nesta segunda e 161 mortes. Nesse final de semana, aconteceu a primeira morte de uma criança no estado devido à Covid-19, um garoto de apenas 4 anos, que já tratava de problemas pulmonares.