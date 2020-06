Homem que matou a própria esposa na frente dos filhos se entrega à polícia

Agentes do 8º Batalhão da Polícia Militar de Manoel Urbano realizaram a captura de Andreci Paulo de Amorim, de 29 anos, que matou a sua companheira Maria Antônia Saboia da Silva, na madrugada deste domingo (31). Ela foi brutalmente assassinada a golpes de faca.

Segundo informações. o autor confessou o crime passional e, após isso, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano (AC).

A vítima morreu no local antes de ser atendida pelo SAMU. Ela trabalhava vendendo lanche e ainda não se sabe a motivação do crime. Os filhos do casal presenciaram o crime.