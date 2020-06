Estudo confirma derrocada na arrecadação do Acre: perdas de ICMS são a 4ª maior do país

O estudo do pesquisador Roberto Ellery publicado em seu blog no dia é mais um que confirma a derrocada econômica do Acre com pandemia da Covid-19.

Os efeitos tem sido drásticos e podem ser devastadores se não lidados com criatividade e ousadia.

Utilizando de dados aplicados ao Boletim de Arrecadação dos Tributos Estaduais do Conselho Nacional de Politica Fazendária (Confaz), Ellery informa que o ICMS no Acre teve a 4ª maior perde de arrecadação no País em abril de 2020, mês de forte avanço da Covid-19, com igual período do ano passado.

A queda foi de 27%, valor que só perdeu para Pará, Minas Gerais e Ceará.

A arrecadação em dinheiro com ICMS também está entre os quatro piores no período. “A queda na receita dos estados e DF foi significativa, mas, pelo menos em abril e com exceção do Piauí, foi menor que o 30% imaginados”, diz Ellery.

E ele completa: “É difícil fazer previsões no meio da pandemia, mas é possível que maio seja pior que abril. Se é verdade que alguns estados estão flexibilizando as medidas de isolamento também é verdade que há um aprofundamento da crise e que outros estados estão intensificando o isolamento”, diz.

Leia mais aqui: https://rgellery.blogspot.com/2020/05/efeitos-da-pandemia-na-arrecadacao-dos.html