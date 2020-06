Controladoria da União cancela concurso de desenho e redação em todo o país

A Controladoria Geral da União decidiu cancelar o 12º Concurso de Desenho e Redação da Controladoria-Geral da União, considerando que foram frontalmente impactados os trabalhos em curso nos Poderes da União, nos órgãos e entidades da administração pública federal e nas demais esferas administrativas para contenção da Covid-19.

A decisão considera o impacto nas atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, com a suspensão das aulas e alteração profunda do calendário escolar, sem possibilidade de previsão de retorno das atividades.

O concurso foi instituído pela portaria nº 100, de 13 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de janeiro de 2020.