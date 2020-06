Colisão entre motocicleta e poste deixa quatro pessoas feridas no São Francisco

Uma colisão entre uma motocicleta e um poste de energia deixou quatro pessoas feridas na noite deste domingo (31). Entre as vítimas estão uma mulher e uma criança de 2 anos que caminhavam na calçada. O acidente aconteceu na Estrada do São Francisco, na parte alta de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, dois homens trafegavam em uma motocicleta no sentido bairro-centro na Estrada do São Francisco, quando o condutor da moto perdeu o controle da direção, colidiu com o poste de energia que chegou atingir uma mãe e uma criança de 2 anos que estavam caminhando na calçada. Com o impacto às duas pessoas que estavam na motocicleta sofreram fraturas nas pernas, a criança e mãe sofreram escoriações pelo corpo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas até o local, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram às quatro pessoas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTRANS) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia técnica.

A motocicleta foi encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).