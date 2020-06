Acre teve no domingo (31) 9º melhor isolamento desde que pandemia chegou ao estado

O Acre alcançou neste domingo (31) a 9ª melhor marca em isolamento social desde que a pandemia da Covid-19 se instalou no Estado.

As duas melhores taxas foram registradas no dia 23 de março, quando o Acre chegou a 63,2% de isolamento social; e no domingo passado (25/5) com 58,9%.

A maior parte do tempo o Índice de Isolamento Social tem ficado abaixo dos 50%. O ideal para evitar que o vírus se alastre com mais intensidade é 70%, segundo recomendação dos órgãos de saúde. Essa marca nunca foi atingida.

No ranking dos Estados, a marca de domingo põe o Acre em segundo lugar. Perde somente para o IIS do Amapá, de 56,5%.