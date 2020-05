Próximo pico da Covid-19 no Acre deve ocorrer dia 6 de junho, aponta plataforma

Todas as previsões indicam que o Covid-19 seguirá fazendo muitas vítimas no Acre. A plataforma Covid19Analytics, criada por um grupo de professores da PUC do Rio de Janeiro, prevê que o próximo pico de novos casos será no dia 6 de junho. A incidência cai, mas volta a subir até o dia 12/6 com quase 12 mil novos casos confirmados.

Já outro aplicativo, o Covid19BR, prediz que dia 4 de junho o Acre chega a mais de 10,8 mil casos positivos. “As predições foram calculadas a partir da realidade atual. A tendência predita pode ser alterada conforme as ações implementadas”, diz o Covid18BR, uma iniciativa da Universidade Federal da Bahia.

A PUC -Rio diz que seu modelo tem 95% de confiança. As projeções são reportadas diariamente em www.covid19analytics.com.br para o Brasil.

E em nível de País, a situação não é diferente. O número de mortes por Covid-19 deve superar o que era inicialmente projetado, segundo estimativa do Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação (IHME), dos Estados Unidos, cujos estudos servem de referência para a Casa Branca.

Ligado à Universidade de Washington, o grupo estimava 88 mil mortes em análise publicada em 12 de maio, mas com mais acesso a dados, reviu para cima suas previsões, que chegam agora a 125 mil óbitos até agosto, conforme informou o Olhar Digital no dia 26/5.