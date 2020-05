Número de infectados pelo coronavírus sobe para 6.219 no Acre com 148 mortes

O boletim parcial da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitido neste domingo, 31, confirma 147 casos novos de coronavírus. Desse modo, o número de infectados saltou de 6.072 para 6.219 em todo o estado.

A Sesacre também informa o registro de mais seis óbitos por Covid-19: três do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades entre 4 e 86 anos. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 142 para 148.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgados no boletim completo, a partir das 16 horas.