Mulher é assassinada pelo marido na frente dos filhos no interior do Acre

Na madrugada deste domingo, 31, uma mulher foi vítima de feminicídio em Manoel Urbano (AC). Segundo informações repassadas ao ac24horas pelo jornalista Aldejane Pinto, a vítima Maria Antônia Saboia da Silva foi brutalmente assassinada a golpes de faca pelo marido, Andreci Paulo de Amorim, 29 anos,.

Ela morreu no local antes de ser atendida pelo SAMU. De acordo com informações, o assassinato ocorreu por volta das 2h da madrugada deste domingo (31).

A mulher trabalhava vendendo lanche e ainda não se sabe a motivação do crime. Os filhos do casal presenciaram o crime.

O marido se encontra foragido e a Polícia Militar e Civil já estão à procura do elemento, que irá responder por assassinato.

Segundo dados do Monitor da Violência do G1, o Acre figura entre os estados com a maior taxa de feminicídio. Os números utilizados no estudo são casos registrados em 2018 e 2019. A taxa de homicídios dolosos de mulheres do Acre é a maior do país com 7 mortes a cada 100 mil mulheres. Já a de feminicídios é de 2,5 para cada 100 mil mulheres. Essa é a mesma taxa do registrada no estado de Alagoas (AL).