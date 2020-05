Maio encerra com maior pico de novos casos de Covid-19 registrados no Acre

O mês de maio encerrou nesse domingo, 31, deixando um recorde lamentável ao Acre. O estado registrou o maior número de novos casos de Covid-19 em um dia na data de 23 de maio, quando teve 524 testes positivos para a doença confirmados de um dia para o outro. O boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) aponta ainda que o mês de maio foi crucial para a elevação da curva de infectados.

Os dias seguintes também registraram alto número de testes positivos (470 no dia 27), também por conta do atraso na realização dos exames, uma vez que em maio faltou reagentes para que os resultados das coletas pudessem ser emitidos normalmente em dias anteriores. No último dia 27, o número de mortes também foi significativo, com oito óbitos confirmados em um só dia.

Até o momento, o Acre tem 6.219 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e 148 mortes em decorrência de complicações da doença. Ao menos 2.611 pacientes já receberam altas hospitalares após evoluírem o quadro para cura. Rio Branco segue disparada como a cidade com maior número de casos confirmados (4.104), seguida de Cruzeiro do Sul (702) e Tarauacá (230). Noventa testes ainda estão em análise no laboratório Mérieux aguardando resultado.