Deslizamento de terra mobiliza governo contra colapso na estação de água

O Governo do Estado está desde o sábado (30) realizando uma grande operação para superar os impactos do deslizamento de terra próximo à estação de captação de água (ETA) da 3ª Ponte, às margens do Rio Acre, em Rio Branco.

Estudos estão sendo feitos no sistema elétrico, que pode ser o mais prejudicado com o avanço do rastejo cujo epicentro é nas proximidade da casa de força, unidade que leva energia elétrica para as bombas de captação na ETA.

O movimento foi observado nas últimas 48 horas. Assim, foram demandadas medidas urgentes de várias secretarias de Estado, iniciando com visita e avaliação técnica pelo Corpo de Bombeiros para nortear as linhas de ação.