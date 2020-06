Acreano sente dificuldade em usar máscara durante pandemia

Até pouco tempo a máscara era um acessório poucas vezes visto pelas ruas do Acre, mas com a chegada da pandemia de Covid-19, se tornou objeto essencial na vida de todos.

O Vídeomaker do ac24horas, Kennedy Santos, foi às ruas para compreender as exigências que a população tem na hora de comprar a peça. Atualmente seu preço varia de acordo com o modelo e o local, mas detalhes como: cor, modelo e tamanho se tornaram fundamentos importantes para grande parte dos clientes.

Hoje em dia até que é fácil encontrar alguém vendendo a peça. As redes sociais estão cheias de anúncios delas, tanto para adultos quanto para crianças.

Mesmo diante das informações de como usá-las da maneira correta, ainda é comum encontrar pessoas que ainda não se acostumaram com uso. A maior resistência está entre os mais velhos, que preferem sair às ruas com o rosto livre, correndo de risco de contaminar-se ou de contaminar outras pessoas.

A conversa é séria, e ao mesmo tempo divertida, do jeito que o público do ac24horas já se acostumou com os vídeos. Assista na integra!