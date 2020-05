Acre já realizou mais de 13,2 mil exames de Covid-19

O Acre já realizou 13.269 testes para Covid-19 desde que a pandemia se instalou no Estado, na segunda quinzena de março; A maioria, 8.153 exames, são de moradores de Rio Branco. Os dados referem-se ao boletim sanitário deste sábado (30).

Com apenas um caso confirmado, Manoel Urbano já realizou 37 testes. A cidade é uma das últimas a registrar a doença.

Assis Brasil, que realizou 79 testes, dos quais 25 deram positivos, passou a registrar a maior taxa de letalidade no Estado (7,7%) -bem maior que a do Estado, de 2,2%.

A partir do dia 9 de abril de 2020, o Departamento de Vigilância em Saúde do Estado do Acre considera que os municípios que apresentam casos confirmados de Covid-19 encontram-se na fase de transmissão comunitária ou sustentada, pois daquela data em diante deixou de ser possível estabelecer vínculo epidemiológico entre os casos.

A maior parte dos casos positivos está evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, apenas com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação.