Polícia Rodoviária Federal apreende cigarro contrabandeado e moto roubada no Acre

A Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado de duas ações no âmbito da Operação Tamoio nesta sexta-feira (29), no Estado do Acre.

Foram várias caixas de cigarros estrangeiros, motor roubado de motocicleta e prendeu um homem na BR 317.

A primeira ação ocorreu no Km 97, da BR-317, no município de Senador Guiomard. Por volta das 8h30min, uma Equipe PRF deu ordem de parada a um automóvel de cor vermelha, entretanto o motorista desobedeceu e fugiu, saindo da rodovia federal e entrando na rodovia estadual, AC-040.

Após perseguição, o carro foi abandonado. Dentro do carro, foram localizados 1.250 pacotes de cigarros de origem estrangeira. O veículo e a mercadoria foram apreendidos e levados para a Sede da Receita Federal, em Rio Branco.

A outra ocorrência foi no Km 60, da BR-317, por volta das 10h, quando a PRF avistou uma caminhonete e determinou que o condutor parasse. No compartimento de cargas do veículo havia uma motocicleta. Durante as consultas, os policiais verificaram que a placa e o chassi da moto estavam corretos; porém, pela conferência do número do motor havia uma restrição de roubo.