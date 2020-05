Acre teve o maio mais triste da história com 116 mortes em 29 dias

O mês de maio de 2020 nem terminou, mas já entrou para história do Acre de forma triste. Foi o mês em que mais morreu pessoas vítimas de uma única doença no estado.

No dia 30 de abril, haviam 19 óbitos registrados por covid-19. Agora, completados 29 dias depois, o número de mortes já é de 135 pessoas. Ou seja: apenas neste mês de maio morreram 116 pessoas com a Covid-19, o que representa um crescimento percentual de mais de 600%.

A média no mês de maio foi de 4 mortes a cada dia pela Covid-19 Os óbitos representam a triste realidade de um Estado que ainda não conseguiu encontrar o melhor caminho para derrotar a pandemia.

Foi neste mês de maio que os casos da Covid-19 “explodiram” no Acre. No último dia do mês de abril, o Estado registrava 404 casos confirmados. Nesta sexta-feira, 29, faltando dois dias para o fim de maio o número é de 5.841. Um aumento de mais de 1.300%.

O fim de maio chega com o governo enfrentando cada vez mais pressões dos setores da indústria e do comércio para relaxar as medidas de isolamento social.