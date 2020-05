Naufrágio nas proximidades do Porto de Sena Madureira deixa um desaparecido

Um naufrágio ocorreu nas proximidades da praia do Amarílio próximo ao Porto de Sena Madureira neste sábado (30) por volta das 10 horas. O Corpo de Bombeiros do município confirmou o naufrágio.

Segundo informações repassadas ao ac24horas pelo jornalista Aldejane Pinto, um homem identificado como Sandro se encontra desaparecido.

De acordo com informações, Sandro teria passado mal, o que acarretou na perda de controle da embarcação resultando no naufrágio. A esposa de Sandro que não teve seu nome divulgado, conseguiu se salvar por conta de uma botija de gás.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) já atuam na procura de Sandro. A mulher se encontra abalada e aguarda notícias do marido.