Médico infectologista Thor Dantas testa positivo para Coronavírus

O médico infectologista e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Thor Dantas, testou positivo para o Covid-19. A informação foi confirmada pela mãe, Concita Maia, ex-secretária de Direitos Humanos do Governo Sebastião Viana (PT) ao ac24horas, na noite desta sexta-feira (29).

Thor vinha atuando na linha de frente ao combate do vírus no Acre. Ela afirmou que ele vem tomando todas os cuidados necessários e ainda não está em condições de atender telefonemas.

“Ele já sabia que estava com o Covid-19, já que ele é muito estudioso em relação a esse vírus. Ele também vinha atuando na linha de frente ao combate a esse vírus. Ele vinha cuidando e curando, graças a Deus, muitas pessoas que estavam infectadas. Logo, ele é sabedor dos sintomas. Quando começou a sentir, ele já sabia que estava com o vírus. E nesta semana saiu o resultado do teste, que deu positivo”,afirmou.