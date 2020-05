Eletricista é morto durante assalto em frente de distribuidora em Rio Branco

O eletricista Edmundo Silva Melo, de 21 anos, foi morto com um tiro no pescoço em via pública noite deste sábado (30) durante um assalto ocorrido no km 12 da Rodovia AC-40, após a curva do Itucumã, em frente a distribuidora Ideal, no bairro Santa Maria, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Edmundo e um amigo estava em uma moto honda 150 start, de cor preta, parado em frente a distribuidora comprando cerveja, quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta Bros e o garupa em posse de uma escopeta anunciou o assalto. Os criminosos roubaram o celular de Edmundo e não satisfeito efetuou um tiro que atingiu o pescoço da vítima. O amigo de Edmundo saiu ileso durante assalto. Após a ação , os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Edmundo que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais colheram informações e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os acusados, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).