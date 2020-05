Com 11 quilos mais magro e abatido, Gladson se mantém firme no combate ao Covid-19

O Acre registrou neste sábado o número de 5.841 casos de pessoas contaminadas pelo Covid-19. O balanço mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde mostra que, assustadoramente 143 vidas já foram ceifadas pela doença. Tudo ainda é muito assustador e até os médicos pouco sabem detalhes desse vírus disseminador.

No acre, o governo do Estado atua na linha de frente de combate ao coronavírus desde o dia 16 de março, data do primeiro decreto que sugeriu o isolamento social. Nestes 76 dias o governador Gladson Cameli (Progressistas) tem ocupado todo o seu tempo em agendas ligadas as ações no combate ao covid-19. Fez parceria com as prefeituras e buscado apoio da bancada federal para garantir recursos da União para que o Estado não pare.

As atitudes de Gladson são aprovadas pela população, mas criticadas por parte dos empresários, que buscam a reabertura do comércio. O governador cumpre as determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e mantém fechado os estabelecimentos comerciais que não são de atividades essenciais. Segundo dados da Federação do Comercio de Rio Branco, os decretos [do governo e prefeitura] colocam em risco empregos e a economia. Por isso fazem pressão para o governador e a prefeita relaxem as medidas protetivas. Mas Gladson e Socorro Neri resistem e mantém rigidez para o cumprimento de decretos e portarias.

Nos últimos dias Gladson Cameli tem aparentado cansaço. Mas se mantém firme na linha de frente. Segundo assessores, o governador perdeu durante esses 76 dias, 11 quilos. Dizem também que além de dormir fora de hora, não tem se alimentado direito e na última semana tem tido crises emocionais. Elas são, segundo eles, causadas pela perda da avó Marieta e pelo o estado de saúde do pai, o empresário Eládio Messias Cameli.

Para saber como têm sido os dias do governante do Acre nessa pandemia, o ac24horas o convidou para uma entrevista AO VIVO. Ele topou e neste domingo, às 10 horas da manhã, Gladson será entrevistado pelo jornalista Roberto Vaz, no Bar do Vaz. A transmissão poderá ser acompanhada pelo site www.ac24horas.com ou pela página do ac24horas no Facebook.