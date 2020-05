Câmara vê com estranheza declarações de Leandro Domingos

As críticas do presidente da Federação do Comércio do Acre (Fecomércio/AC), Leandro Domingos, aos vereadores da Capital causou indignação ao presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Antônio Morais (PSB).

Domingos afirmou que os vereadores estão “muito calados” em relação às medidas que poderiam minimizar os efeitos da crise econômica gerados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Ao ac24horas, Moraes afirmou que as declarações de Domingos lhe causaram estranheza. Segundo ele, a Câmara tem apresentado medidas que auxiliem desde o pequeno produtor ao empresário mais consolidado da nossa cidade.

“Nos causou estranheza que o representante da federação com um corpo de profissionais especializados em negócios e gerenciamentos de empresas só tenha criticado, podendo somar forças ou apresentar propostas de fortalecimento do nosso comércio e economia”,afirmou.

O vereador José Carlos Juruna (Avante), representante da categoria dos Camelódromos, na Câmara afirmou que as declaração de Domingos é amadora.

“Esse tipo de afirmação chega a ser amadora, vinda de um representante de uma instituição que sabe das responsabilidades fiscais ou pelo menos deveria saber que a prefeita não pode abrir mão de arrecadação. Soa como desconhecimento e até falta de interesse do mesmo em acompanhar os trabalhos que são desenvolvidos pela Câmara de Rio Branco. Basta ele acessar nosso site e acompanhar nosso trabalho”, disparou Juruna.