Caixa abre nove agências no Acre neste sábado para saque de auxílio emergencial

A caixa abre nove agências neste sábado, de 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício. A partir de hoje, também será possível a transferência do benefício para contas correntes da caixa ou de outros bancos.

Antes de ir a uma agência, orienta a caixa, os clientes devem consultar as unidades que estarão abertas em suas localidades. No Acre, as agências que vão abrir hoje em cinco municípios são: Brasileia – Raimundo Chaar – Av Rui Lino, 814, Cruzeiro do Sul -Av Rodrigues Alves, Rio Branco – Av Nações Unidas, Benjamin Constant, Av Brasil e Estação Experimental.

Em Sena Madureira, será a agência do Centro, situada na Avenida Avelino Chaves. Em Senador Guiomard, será a unidade do Centro, na Avenida Castelo Branco e em Tarauacá, a agência da rua Cel Juvencio de Menezes.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.