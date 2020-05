Bujari fecha unidade referência à Covid-19 neste sábado por falta de testes rápidos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimunda Porfiro, única unidade referência no atendimento de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no município do Bujari, não irá receber pacientes neste sábado (30). A informação foi repassada pela própria secretaria municipal de saúde por meio das redes sociais da prefeitura. O motivo, segundo a equipe, é a falta de testes rápidos para exame de coronavírus.

A decisão de não abrir a unidade neste sábado, 30, se deu pelo não fornecimento de testes rápidos para o exame do coronavírus. O município alega que não recebeu os produtos da secretaria estadual de saúde do Acre. “Pedimos a compreensão de todos”, escreveu a prefeitura. Com isso, não haverá coleta de amostras para análise.

O Acre atingiu nessa sexta-feira, 29, 5.841 casos confirmados da doença e 135 mortes. Bujari tem até agora 43 pessoas infectada com o vírus e 3 em análise no laboratório Mérieux.