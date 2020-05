Apagão no sistema de oxigênio da UPA do Segundo Distrito aciona técnicos da Sesacre

Técnicos da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) precisaram ser acionados neste sábado, 30, após um breve pagão no sistema que fornece oxigênio para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, unidade referência no atendimento de pacientes com Covid-19 em Rio Branco.

O susto aconteceu por volta das 8 horas, quando o suprimento de oxigênio da UPA sofreu uma sobrecarga no seu fornecimento. A Sesacre garante que não houve prejuízos aos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Profissionais de saúde relataram que tiveram de pedir balas de oxigênio de outros setores, como de viaturas do Serviço Móvel de Urgência (Samu), para evitar um transtorno maior. O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) afirma que não foi a primeira vez que essa situação de pane ocorreu na unidade.

Todos os respiradores e leitos estão ocupados na UPA. Segundo a Sesacre, o incidente aconteceu porque, nos pontos de fornecimentos, foi preciso conectar três motor-respiradores, como são chamados os aparelhos para ventilação mecânica de pacientes, além das muitas tomadas de oxigênio que já estavam em uso. O que acarretou numa sobrecarga no sistema. De acordo com uma nota pública emitida pelo governo na tarde deste sábado, “a sobrecarga foi momentânea e, embora tenha reduzido o nível de suprimento de oxigênio, não causou nenhum transtorno aos pacientes que dependiam dos referidos pontos”.

“Um técnico plantonista da empresa responsável pela manutenção do sistema foi acionado imediatamente e, de forma rápida, fez os devidos reparos, restabelecendo o sistema em tempo hábil e sem quaisquer danos aos internados na unidade”, diz a Sesacre.