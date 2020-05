Agricultor é executado com seis tiros após receber ameaças de morte em rede social

O agricultor Dejanir Oliveira da Silva, de 35 anos, foi executado com seis tiros em via pública na noite desta sexta-feira (29). O crime aconteceu no Km 40, na Vila do V, na Avenida Rui Coelho no Município de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, Dejanir havia ido em sua motocicleta a uma farmácia fazer compras e ao subir na moto para voltar a sua residência, ele foi abordado pelo o autor do crime, que em posse de uma arma de fogo efetuou três tiros que atingiu as costas da vítima, que mesmo ferido ainda conseguiu correr por aproximadamente 100 metros e caiu. O criminoso não satisfeito, ainda perseguiu Dejanir e efetuou mais três tiros que o atingiu na cabeça. Após a ação, o autor do crime roubou a carteira e o revólver calibre 38 que Dejanir usava e fugiu do local em uma moto em direção ao Ramal Linha 2.

Segundo informações de familiares, a vítima estava sendo ameaçada por um ex-funcionário que trabalhou em sua propriedade rural. Dejanir recebeu várias ameaças de morte por mensagens no Facebook, que foram printadas e levadas a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi avionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Dejanir que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar e o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavérico.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Porto Acre.