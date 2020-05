Um mês após registrar o primeiro caso, Xapuri tem primeira morte por covid-19

O primeiro morador de Xapuri a morrer tendo entre as causas do óbito a infecção pelo novo coronavírus é um idoso, de 60 anos de idade, que estava há cerca de dois meses em tratamento de outros problemas de saúde em Rio Branco, segundo informou o prefeito Ubiracy Vasconcelos na noite desta quinta-feira, 28.

De acordo com o boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), supostamente o paciente, que se chamava Bartolomeu, contraiu o vírus na unidade hospitalar em que se encontrava internado. Não foi informada a data exata da morte e o sepultamento ocorreu em Rio Branco.

O registro da morte do idoso na estatística de Xapuri deverá ser feito no Boletim do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desta sexta-feira, 29. O município foi o primeiro do Alto Acre a confirmar casos e o último a registrar morte pela covid-19.

No Boletim Municipal desta quinta-feira, 28, foi registrado o aumento de mais 5 casos positivos do novo coronavírus em Xapuri, que saltou para 37 confirmações, além de outros 3 que foram diagnosticados no município, mas consignados para Rio Branco. Os novos pacientes são quatro homens, de 15, 26, 60 e 64 anos, e uma mulher de 45 anos de idade.

O total de notificações feitas pelo município até a última atualização é de 144 casos, sendo que 82 foram descartados. 213 pessoas estão sendo monitoradas pelas equipes de saúde e 22 casos estão aguardando resultado de análise laboratorial. No momento, não há nenhum paciente hospitalizado.