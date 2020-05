Sena Madureira inicia nessa sexta-feira pagamento de maio a servidores municipais

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, começa nesta sexta-feira, 29, a cumprir a folha de pagamento dos servidores públicos municipais do mês de maio. Segundo informou o secretário Getúlião Francisco Saraiva, começam a receber nesta sexta os professores efetivos e oriundos do processo seletivo que recebem com recursos federais através do FUNDEB (Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

Os servidores que trabalham na Saúde e na Cidadania também recebem na data de hoje, através dos recursos federais do SUS (Sistema Único de Saúde) e pelo Ministério da Cidadania. Além dos contratados que recebem pela empresa TM, que presta serviços à Secretaria Municipal de Saúde.

Já os servidores efetivos que compõe a folha com recursos próprios (RP), receberão no quinto dia útil do mês subsequente, que será no dia 05 de Junho. Já os demais prestadores de serviços (Provisórios) das demais secretarias e administração, irão receber no dia 09 de Junho, conforme vem sendo realizado o calendário de pagamento todos os meses.

Apesar do momento de crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, (Covid-19), a prefeitura municipal vem honrando com a folha salarial dos servidores do município. O prefeito Mazinho Serafim, desde que assumiu a gestão em 2017, nunca deixou de pagar os servidores públicos, e mesmo com todas as dificuldades vem pagando a todos em dia. Garantindo o aquecimento na economia local e mantendo o sustento de várias famílias.