Progressista quer testar paciência de Gladson

O partido Progressista quer mesmo testar a paciência do governador Gladson Cameli com a pré-candidatura do ex-prefeito de Acrelândia Tião Bocalom a prefeito de Rio Branco. O cabo de guerra está formado. De um lado a senadora Mailza Gomes e os deputados José Bestene e Gerlen Diniz. Na outra ponta da corda, Gladson Cameli e assessores mais próximos continuam dispostos a fazer uma composição com a prefeita Socorro Neri (PSB).

Enquanto isso, MDB e PSDB também elevam o tom da conversa para que a aliança entre o Palácio Rio Branco e a prefeitura não aconteça. Tucanos e emedebistas querem Gladson Cameli apoiando um candidato do Progressista e nunca a prefeita Socorro. Se isso acontecer juram de pé junto que estarão com Cameli em 2022. Porém, se Gladson for com Neri o rompimento estaria sacramentado.

Como a política muda o tempo todo e nada do que se fala escreve, é prudente esperar para ver de que lado o cabo de guerra do Progressista vai arrebentar. Quanto ao MDB e PSDB, lançaram seus candidatos sem consultar o governador Gladson. Querer sua ajuda é normal, mas obrigá-lo nunca!

“Quando todas as armas forem propriedade do governo e dos bandidos, estes decidirão de quem serão as outras propriedades”. (Benjamin Franklin)

. O PT pode estar cometendo um erro grave em não começar a divulgar para a imprensa o nome do seu possível candidato a prefeito.

. Talvez não encontrado o ungido!

. Alguns petistas acreditam que ainda será possível uma aliança com o PSB comandado pela prefeita Socorro Neri.

. É crer que papai Noel existe!

. O Brasil está se transformando em uma Venezuela tal a esculhambação entre os poderes da república.

. Chamem o príncipe Orleans e Bragança…

. A pandemia da Covid-19 está incontrolável no Acre; é cada um por si e Deus por todo.

. Governo, prefeituras fazem o que podem, mas ninguém respeita as orientações por mais simples que sejam;

. Se o presidente, ministros, seguimentos da mídia não respeitam regras, quem vai respeitar?

. Gladson Cameli tem tido muito apoio nas redes sociais!

. A propósito, vai começar a abertura gradual e lenta do comércio e demais atividades produtivas no estado.

. Quem puder e não quiser morrer fica em casa!

. O rodízio de veículos também termina no dia 31.

. Quem sabe o presidente Bolsonaro tenha razão em deixar logo todo mundo se contaminar mesmo que vidas sejam sacrificadas?

. Sei não, ó!

. Decreto de Calamidade pública não é aval para ninguém meter a mão no dinheiro público!

. Enquanto uns vão morrendo outros vão roubando!

. Misericórdia!

. Bom dia!