Previsão do tempo para este sábado é de pouca chuva e muita umidade no Acre

No Acre, por causa de um aumento de umidade associada as altas temperatura e convergência dos ventos em baixo nível, neste sábado (30) o tempo será mais instável no Vale do Juruá.

Nessa região o dia será de céu parcialmente nublado a nublado e as chuvas ocorrem como pancadas isoladas de chuvas e trovoadas. Nas demais áreas do Estado o dia segue sem previsão de chuvas e o dia será de claro a parcialmente nublado.

O tempo deverá variar entre parcialmente nublado e nublado no centro Leste acreano. Nessa região a previsão será de pancadas isoladas de chuvas e trovoadas.

A umidade relativa do ar varia de 50% a 90% e os ventos estarão calmos.