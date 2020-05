Prefeitura anuncia que todas unidades básicas de saúde passam atender casos leves da Covid-19

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, anunciou mais um reforço no combate a pandemia de coronavírus na capital acreana.

Depois da bem sucedida experiência na Unidade de Referência da Atenção Primária (URAP) Maria Barroso, localizada na Estrada da Sobral, Neri anunciou que a partir da próxima segunda-feira, dia 1º, toda a rede municipal de saúde vai atender pessoas com sintomas leves da Covid-19. O atendimento englobará todas as Unidades Básicas de Saúde.

“Estamos redefinindo novo fluxo de atendimento para tratamento de sintomáticos leves de Covid-19, reorganizando, de modo a ampliar a assistência em saúde no momento adequado, que vai se concretizar com a entrada das Unidades Básicas de Saúde, teleconsulta e telemonitoramento. Isso já a partir da próxima segunda-feira”, disse a prefeita.

O anúncio foi feito durante uma live que contou ainda com a participação da secretária de saúde do município, Jesuíta Arruda, e do médico Osvaldo Leal, que coordena o Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

“A partir do dia 1 de junho todos os trabalhadores da saúde do município estarão envolvidos na atividade de controle do coronavírus. Esse é um momento de mobilizar todos. Estado e Município, em mais um esforço conjunto para a ampliação da oferta dos serviços destinados aos sintomáticos leves da Covid-19”, frisou Leal.

Com informações da prefeitura de Rio Branco.