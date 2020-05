Microempresários do Acre sofrem com fechamento de serviços

O Acre está entre os cinco estados brasileiros que mais sofrem economicamente com a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). É isso que aponta uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgada pela Rede Amazônica Acre nessa quinta-feira (28). Conforme o estudo, 68% dos microempreendedores individuais do Acre sofrem com o fechamento dos serviços no estado através de decreto governamental.

O Acre tem cerca de 29 mil micro e pequenas empresas, destas, 25 mil são microempreendedores individuais. O decreto que impõe o fechamento de estabelecimentos considerados não essenciais neste momento de pandemia dura até 31 de maio, caso não seja prorrogado.

O Sebrae garante que vem trabalhando para que esses microempresários tenham direito a créditos para que assim possam continuar com os negócios.