Mais de 30% dos contaminados pela Covid-19 no Acre são homens com até 39 anos

O gráfico de distribuição dos casos confirmados de Covid-19 no Acre apontam que o índice de infectados é disparado entre homens de 30 a 39 anos, com 32,2%. No caso das mulheres, essa também é a faixa etária com maior número de contaminadas no estado, com 28,5%. O menor índice de contaminação fica entre crianças (meninos e meninas) de até um ano de idade (0,1%). Dos 22 municípios, apenas Jordão e Manoel Urbano seguem sem testes positivos para doença.

Os dados estão no boletim da secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) emitido nesta sexta-feira (29). O número de óbitos, no entanto, é maior entre pessoas com idades entre 70 a 79 anos, com uma taxa de 32% do total de mortes já ocorridas. O Acre chegou à marca de 5.841 casos confirmados da doença, com 135 mortes em decorrência de complicações da Covid-19.

O governo do Acre prorrogou nesta sexta o decreto de isolamento e distanciamento social até o próximo dia 15 de junho, tendo em vista o aumento dos casos na maior parte do estado. A cidade com maior número de infectados segue sendo Rio Branco, com 3.895 testes positivos. Até agora, mais de 2 mil pessoas receberam alta médica com evolução de cura da doença.