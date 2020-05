Maioria dos candidatos do Enem 2020 é de escola pública

Os dados divulgados são indicados pelos próprios participantes na hora da inscrição

O primeiro balanço das inscrições realizadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), na tarde dessa quinta-feira (28). Ao todo, 6.121.363 inscrições foram feitas, sendo 101.100 para o Enem Digital. Ainda de acordo com a apuração, 81,7% dos candidatos são estudantes de escolas públicas, número 11,2% maior do que o registrado em 2019.

O balanço mostra, ainda, que do total de inscritos, 65% concluíram o ensino médio em anos anteriores, 23% são concluintes e 12% são treineiros – quem está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. Os dados divulgados são indicados pelos próprios participantes na hora da inscrição, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

Nesta edição, 87% dos candidatos não precisaram pagar a taxa de inscrição. Quem se enquadrou nos critérios de isenção previstos em edital foi contemplado, automaticamente, sem a necessidade de fazer a solicitação no sistema.

Mudanças no Enem 2020

De forma inovadora, o Inep lançou o Enem Digital, no ano passado. A proposta, que começou com o anúncio de 50 mil vagas para a edição de 2020, dobrou para 100 mil. Nos primeiros dias de abertura do prazo de inscrição, a procura pela versão eletrônica foi superada, atingindo 101.100 pedidos.

Pela primeira vez, pessoas com deficiências visuais terão o suporte de um software específico que vai converter o texto da prova em voz. Com esse recurso, pessoas com cegueira, surdocegueira, baixa visão ou visão monocular têm mais autonomia porque podem ler a prova na ordem em que desejarem, repetir a leitura quantas vezes considerarem necessário ou retomarem uma questão no ponto em que escolherem.

Como parte das novas medidas apresentadas pelo Inep, candidatas lactantes terão um tempo adicional de 60 minutos se solicitarem atendimento especializado na inscrição, desde que comprovem a necessidade, conforme previsto em edital.

Diante da pandemia do novo coronavírus, as provas do Enem foram adiadas, ainda sem nova data confirmada. A definição ainda passará por consulta aos inscritos, no final de junho deste ano, para que os candidatos escolham o melhor período.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil