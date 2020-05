Fechado durante a pandemia, Cine Teatro Recreio adere à plataforma de filmes

Fechado nesta pandemia, o Cine Teatro Recreio aderiu à plataforma Cinema em Casa e em breve estará com alguns títulos em cartaz: Ana, Uma Lição de Amor, Segredo da Floresta e Antes de Partir, entre outros que poderá ser assistidos pelo celular ou computador.

O Cinema em Casa é uma plataforma de streaming desenvolvida em parceria com os cinemas para levar ao espectador e fã de cinema a experiência da sala preferida, exibindo toda semana filmes inéditos e exclusivos que podem ser assistidos no conforto de casa.

Para assistir a um filme em cartaz, o espectador tem que se cadastrar. Se for usuário do Looke, basta acessar com seu login e senha. Após o cadastro, escolha o filme a que quer assistir, selecione sua cidade e então sua sala preferida de cinema. Efetue o pagamento e pronto: é só dar o play.

(TVAC)