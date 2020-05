Alércio Dias é nomeado como diretor executivo da Cageacre

O ex-deputado federal e pecuarista Alércio Dias está de volta ao governo Gladson Cameli. Nesta sexta-feira, 29, ele foi nomeado diretor executivo da Companhia de Armazéns Gerais do Acre (CAGEACRE). A admissão consta no Diário Oficial do Estado de hoje com a assinatura do governador Gladson Cameli,

Dias vive uma verdadeira gangorra no governo desde o início da gestão de Cameli. Escolhido para ser o presidente do Acreprevidência foi exonerado por conta de recomendação do Ministério Público Estadual, em virtude de uma condenação por improbidade administrativa, e também por não ter passado pelo crivo da Assembleia Legislativa, como determina a Lei do instituto.

Em julho, foi nomeado para ser diretor da Secretaria Estadual de Educação. Com um pouco mais de um mês, foi exonerado, e nem mesmo foi comunicado que seria demitido, o que causou descontentamento pesado. Dias chegou a criticar a gestão de Cameli nas redes sociais.