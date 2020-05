Ex-presidiário é rendido e executado com três tiros em açougue

O ex-presidiário e açougueiro Vando Cunha de Oliveira, de 35 anos, foi executado com três tiros na primeiras horas desta sexta-feira (29) dentro de um açougue localizado na rua Antônio Souza Araújo, no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Vando havia acabado de chegar no local para mais um dia de trabalho, e quando estava cortando a carne, um homem não identificado, suposto membro de uma facção, adentrou no comércio, rendeu a vítima e um outro trabalhador, mandou que Vando deitasse no chão, e efetuou três tiros que o atingiram na cabeça. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram no local, nada puderam fazer por Vando que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida após colher as características do autor do crime, a polícia fez um patrulhamento na região e conseguiu prender o acusado que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O corpo do ex-presidiário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para realização dos exames cadavéricos e o caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que a motivação do crime foi a guerra entre facções. Vando trabalhava no local desde novembro de 2019.