Covid-19: Jair Bolsonaro prorroga alistamento militar até 30 de setembro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu nesta sexta-feira (25) prorrogar até 30 de setembro de 2020 o prazo para a apresentação obrigatória para o alistamento militar devido ao enfrentamento da pandemia da Codiv-19.

“O prazo dos brasileiros naturalizados ou por opção para a apresentação obrigatória para o alistamento, a que se refere o § 1º do art. 41 do Decreto nº 57.654, de 1966, no ano de 2020, será de noventa dias, contado do recebimento do certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção”, diz o artigo 2º do decreto 10;384 publicado no Diário Oficial da União.