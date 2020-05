Bombeiros auxiliam na coleta de leite humano para a Maternidade de Rio Branco

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre estão auxiliando o Centro de Referência Estadual em Banco de Leite Humano a realizar as coletas de leite materno nas residências das doadoras. A mais recente ação conjunta ocorreu nessa quarta-feira, 27, onde foram coletados 1,800 ml de leite na residência de duas doadoras.

“Esta ação é de extrema importância para salvar as vidas de inúmeros bebês que estão internados na maternidade em leitos neonatais. Eles precisam ser alimentados com todas as propriedades nutricionais que só o leite materno possui, além de não agredir sua saúde, como é o caso de leite industrializado. Ficamos extremamente agradecidos às doadoras e gratificados por salvar vidas prematuras”, explicou a enfermeira Ingrid Taveira à equipe de Bombeiros.

Conforme o Major Cláudio Falcão, porta-voz da instituição no Acre, as coletas alcançam diversos bairros de Rio Branco, além de realizarem novos cadastros e entregarem kits para coleta.

Segundo Taveira, há 30a doadoras cadastradas no Banco de Leite do Acre, porém, esse número deveria ser bem maior para atender a demanda do estado. “Com essas doadoras somente são atendidos bebês com até 1,5kg/peso. Caso houvesse mais doadoras, seria possível atender mais crianças e bebês acima de 1,5kg/peso”.

As doadoras também receberam máscaras de proteção, certificadas (devido à Semana de Doação de Aleitamento Materno) e presenteadas com uma lembrança. As mães que desejam se cadastrar devem entrar em contato com o Banco de Leite por meio do número: (68) 3224-1060.

“O Corpo de Bombeiros agradece a parceria com a secretaria de saúde e fica extremamente feliz em participar dessa força-tarefa em salvar vidas prematuras, fortalecendo nosso lema “vidas alheias e riquezas salvar”, afirma o Major Cláudio Falcão.

Fotos: Cedidas/Corpo de Bombeiros