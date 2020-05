Acre sobe 10 posições e fica em segundo lugar por melhor transparência de gastos na saúde

O governo do Acre subiu 10 posições no Índice de Transparência da Covid-19 e está atualmente em segundo lugar por melhor transparência sobre gastos públicos no estado em relação ao trabalho da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nos contratos e monitoramento da epidemia e enfrentamento ao novo coronavírus. Os dados são da Open Knowledge Brasil (OKBR), que avalia a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia.

Os critérios são avaliados semanalmente pelo site, que dá uma pontuação entre 0 e 100 e o hotsite http://covid19.ac.gov.br está em segundo lugar no Brasil em questão de transparência. Para o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, esse é justamente o objetivo do serviço público. “A ética, a dignidade e a responsabilidade sempre devem prevalecer e esse é o nosso papel, enquanto gestores públicos e enquanto pessoas que cuidam da saúde de outras pessoas. O nosso desejo é que as ações de combate à pandemia sejam as mais claras possíveis”.

O Acre saiu de penúltimo para 2° lugar, em um período de quatro semanas. Estava com pontuação de 88 num máximo de 100 e passou para 98 pontos após incluir os dados sobre outras doenças respiratórias e testes disponíveis.

O desenvolvimento e monitoramento do site têm a participação da Sesacre, Secretaria de Planejamento e Gestão e Secretaria de Informação e Tecnologia (Seict).