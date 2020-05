Acre celebra os 2,1 mil acreanos curados do novo coronavírus

O governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais na noite dessa quinta-feira, 28, para celebrar os 2.163 pacientes que receberam altas médicas de após vencerem o novo coronavírus. Por meio de um vídeo, Cameli fez um breve pronunciamento da situação da epidemia local e se diz otimista com o número de curados da doença.

“Ultrapassamos o número de duas mil altas médicas. E isso é muito mais que um número. São duas mil vidas! Duas mil vitórias, dois mil abraços, duas mil famílias que passaram pela angústia do coronavírus, mas conseguiram viver o alívio da recuperação. Duas mil vezes tivemos a certeza de que a vida vale a pena. Duas mil vezes mostramos que é possível vencer o coronavírus”, disse.

O chefe do Palácio Rio Branco ainda lamentou as 122 motes de pacientes vítimas do mesmo vírus. Além de se solidarizar com os familiares dessas vítimas, Gladson ressaltou a importância de os moradores manterem o distanciamento social para acabar com a pandemia.

“… eu peço duas mil ou quantas vezes forem necessárias: mantenha o distanciamento social, use máscaras, lave demoradamente as mãos com água e sabão várias vezes ao dia e descontamine roupas, sacolas, bolsas e objetos sempre que voltar da rua”, enfatizou.

O governador garante que vem se esforçando para combate a epidemia, no entanto, que precisa da colaboração da sociedade. “O governo está usando todos os seus recursos nessa luta contra o coronavírus. Mas nós temos a certeza de que só alcançaremos a vitória quando você perceber que essa é uma luta pela vida de todos. O momento não é apenas de celebrar a vida. Mas de lutar por ela. Por todos. Por você. Pela sua família. Por quem você ama. Duas mil vezes nós lutamos e conseguimos. Quantas vezes mais forem necessárias estaremos aqui para defender o nosso estado”, conclui.